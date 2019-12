Secondo quanto riferito da As, Arda Turan starebbe facendo di tutto per poter chiudere la carriera al Galatasaray, club che lo lanciò nel calcio che conta all'età di 20 anni. L'ex Atletico Madrid è ancora di proprietà del Barcellona e, in questo momento, milita in Turchia con il ​Basaksehir dove rimarrà fino a fine stagione.