Di seguito le formazioni ufficiali di Arezzo-Roma:



Arezzo (4-3-3): Pissardo; Luciani, Baldan, Borghini, Masetti; Volpicelli, Basit, Foglia; Belloni, Cheddira, Rolando.

A disp: Daga, Casini, Burzigotti, Maestrelli, Mosti, Barbini, Sereni, Fracassini, Buglio, Raja, Tassi, Sbarzella, Cutolo, Dell’Agnello, Mesina, Bruschi, Caso, Sussi.

All.: Di Donato.



AS Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Mancini, Santon, Spinazzola, Pellegrini, Schick, Defrel, Kluivert, Antonucci.

All.: Fonseca.