Arezzo-Trapani: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il nuovodi Eziolino Capuano, che ha inaugurato il proprio percorso in sicilia espugnando Caserta, per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C si presenta in casa dell'per provare a dare seguito al blitz compiuto al 'Pinto' nel Girone C.I toscani, inseriti nel Girone B e allenati dal tecnico di Pescopagano tra il 2014 e il 2016, di contro in campionato si ritrovano in piena zona Playoff e puntano a staccare il pass per le semifinali del torneo al cospetto di colui che sarà il grande ex della gara.Arezzo-Trapani si gioca in gara secca: al 90', in caso di parità, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Arezzo-Trapani, in diretta tv, sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (253).Arezzo-Trapani si potrà vedere anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.