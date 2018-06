"Tutta la spazzatura da fuori entra sempre dentro. E' la situazione più difficile che ho dovuto vivere da quando sono in Nazionale. Dopo il primo gol dell'Ecuador abbiamo vissuto una situazione simile ma siamo riusciti ad andare avanti. Quando cambi da un sistema di gioco all'altro, cambiano i nomi, le tattiche e a volte non è semplice. Ci sono grandi giocatori ma metterli insieme in una squadra non è facile. Quando cambi i moduli e i calciatori diventa più difficile, soprattutto se ci sono pochi giorni da una gara ad un'altra. Ci sono sempre cose da migliorare, ora abbiamo una nuova opportunità e la gara dipenderà molto da noi. Abbiamo la possibilità di rimettere a posto le cose e di andare avanti". Così Lucas Biglia, intervenuto in conferenza stampa prima di Argentina-Nigeria.