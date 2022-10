Nemici, nemici e poi... ti regalano il campionato. Quanto successo nella serata di ieri in Argentina porta con sé qualcosa di mistico e impronosticabile, qualcosa che, se fosse successo in Italia, sarebbe probabilmente scoppiato il finimondo.dopo il trionfo nel 2020 laurendosi campione(che pratica un gioco da tutti definito come il calcio più bello d'Argentina). e prima dell'ultima giornata andata in scena nella notte, il Boca guidava la classificasul Racing. Gli Xeneizes, tuttavia, hanno vissuto un autentico dramma sportivo all'81esimo del secondo tempo contro l'Independiente quando, sul risultato di 2-1, si sono fatti raggiungere da Vallejo per il 2-2 finale.- Un River che ha chiuso la stagione al 3° posto ma che era già fuori dalla lotta per il titolo e che si apprestava a vivere. Anche questo, forse, ha inciso sul risultato finale perché i biancorossi di Buens Aires all'80esimo pareggiano 1-1 (Boca così campione). Al 90esimo, invece, il Racing ha il match ball sui piedi dL'assalto finale fa saltare il banco e alla fine è il River a segnare ancora il 2-1 conregalando a tutti gli effetti il titolo al Boca Juniors.Il triplice fischio ha dato il via alla festa Azul y Oro con la Doce (la dodici, la curva del Boca) che ha omaggiato il dirigente (e storica bandiera)che nel corso della stagione ha avuto il merito di esonerare Battaglia e promuovere dalla squadra riserve, storico ex e capace di compattare il gruppo fino alla vittoria finale. E sul titolo finale è importante anche la firma di un giovanissimo talento cresciuto nella cantera degli Xeneizes:, attaccante classe 2003 con 7 gol all'attivo da agosto in poi, dal momento, sostanzialmente, della svolta stagionale.