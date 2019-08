Lutto nel mondo del calcio: è morto all'età di 62 anni José Luis Brown, il difensore argentino vincitore del Mondiale di Messico 1986. Fu proprio lui ad aprire le marcature nella finale vinta 3-2 dall'Argentina di Maradona contro la Germania. El 'Tata' in carriera ha vestito prima la maglia dell'Estudiantes giocando successivamente con Atletico Nacional, Boca Juniors, Deportivo Espanol, Brest, Real Murcia e Racing Club. Come allenatore ha guidato per una stagione l'Atletico de Rafaela, nel dicembre del 2007; per lui anche una esperienza da tecnico dell'Argentina Under 17, e da vice di Sergio Batista ai Giochi olimpici di Pechino 2008.