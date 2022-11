L'Argentina resta in vita, lo fa grazie al solito Leo Messi che sblocca la gara contro il Messico e poi una perla di Enzo Fernandez chiude il risultato sul 2-0. Dopo la falsa partenza contro l'Arabia Saudita ci voleva un risultato del genere e l'entusiasmo al termine del match nello spogliatoio dell'Albiceleste è tanto.



Grande festa con calciatori e staff che hanno cantato tutti insieme una canzone dell'Argentina in cui si menziona anche Maradona: "Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel, dei ragazzi delle Malvinas, che non dimenticherò mai. Non te lo so spiegare, perché non capirai, le finali che abbiamo perso, quanti anni le ho piante. Però è finita, perché al Maracanà, la finale con i brazucas (in riferimento al Brasile, ndr), siamo tornati a vincerla papà. Ragazzi, ora siamo entusiasti, voglio vincere per la terza volta, voglio essere campione del mondo, e Diego, possiamo vederlo in cielo, con Diego e con la Tota, incoraggiando Lionel".