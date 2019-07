Juan Foyth, esterno dell'Argentina, ha commentato in mixed zone il successo della sua nazionale nella finale per il terzo posto della Coppa America contro il Cile.



Queste le sue parole: “L’obiettivo era vincerla questa Coppa America ma a questo punto meglio vincere l’ultima partita. L'episodio con il Var? Vediamo, secondo me era giusto poi sicuramente rivedremo. Ma è stata una partita difficile anche per l’arbitro. Tutte le partite fra Argentina e Cile sono aspre, l’importante è aver chiuso al terzo posto come volevamo fare".