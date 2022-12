Il regno va oltre il Qatar. Leo insegue la storia e Maradona, vuole la sua prima Coppa del Mondo. Kiki vuole il secondo titolo, a 24 anni, come solo Pelé.Le sorprese ci sono state e sono state tante, poi è normale che in fondo arrivino i più forti, sennò sarebbe il Mondiale dei bidoni.due giocatori invece totali, peraltro entrambi con 5 gol in Qatar, perché la finale vale anche il titolo dei bomber (a quota 4 ci sono Giroud e Fernandez: da questi 4 non si scappa).(la prima sorpresa, poi è chiaro se quasi sempre quelli forti riescono a rialzarsi), crescendo da una partita all’altra e giocando contro la Croazia la partita perfetta, quella che andava giocata, in quel momento e contro quell’avversario.cedendo poi con la Squadra B alla Tunisia, a qualificazione acquisita (un po’ meno sorpresa, questa). Messi s’è salvato ai rigori contro l’Olanda e con 4 rigori a favore in 6 partite ha avuto una buona mano dal destino (non dagli arbitri, è diverso).Deschamps ha sofferto l’Inghilterra (Southgate è l’unico ct che può dire in finale potevamo anche esserci noi) e in qualche modo anche il Marocco, pur stando avanti nel punteggio per 85 minuti più recupero.La Francia avrà un giorno in meno per recuperare la fatica delle semifinali, 24 ore che forse farebbero comodo a Mbappé per recuperare dalle botte che gli hanno rifilato i giocatori del Marocco. Alla settima partita in meno di un mese può contare, ma non farà la differenza.come tutti quelli che hanno vinto, sa come già come si fa e anche per questo è la nostra favorita. Anche se sarà un po’ più dura di 4 anni fa a Mosca.@GianniVisnadi