Ci siamo: Argentina-Francia, finale mondiale. In Qatar sta per scadere il countdown, alle 16 si giocherà la gara che chiude la prima edizione dei Mondiali invernali nella storia del calcio. Dopo il terzo posto di ieri della Croazia, oggi ci si gioca la vittoria finale. Scaloni contro Deschamps, Messi contro Mbappé. Ma nella Francia c'è anche un po' di Serie A con Theo Hernandez, Rabiot e Giroud che dovrebbero partire dal primo minuto. Verso la panchina, invece, l'interista Lautaro Martinez. La gara sarà visibile dalle 16 in chiaro su Rai Uno e in streaming su Rai Play.



Le probabili formazioni



Argentina (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, L. Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, J. Alvarez. Ct: Scaloni.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct: Deschamps.