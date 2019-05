Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa presentando la lista dei 23 convocati per la Coppa America 2019, dalla quale è stato escluso Mauro Icardi.



Queste le sue parole: "E' un momento importante per la nostra Selezione, crediamo che siano stati convocati i migliori attualmente. Alcuni sono stati esclusi per infortunio, ma saranno sempre tenuti in considerazione. Hai sempre dei dubbi quando hai tanti giocatori di buon livello da scegliere. E' difficile accontentare tutti, ma la decisione finale è sempre quella di pensare al meglio per la squadra. La nostra idea è che qualsiasi giocatore può essere chiamato in Nazionale, non c'è alcun divieto per nessuno. Il ricambio è stato fatto senza chiudere le porte a nessuno. Detto questo, le esclusioni dipendono da delle scelte che abbiamo dovuto fare: per un tecnico questa è la parte più difficile, ma non abbiamo dubbi relativamente alle scelte. Aguero? Felici che sia con noi, in attacco nelle ultime amichevoli abbiamo ritenuto fosse giusto dare un'opportunità a Lautaro".