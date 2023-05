Continua a far discutere in Argentina il caso che sta coinvolgendo Alejandro Gomez. Il Papu, attualmente in forza al Siviglia e campione del Mondo con l’Albiceleste in Qatar lo scorso dicembre, non è stato più convocato dal CT Scaloni né per le scorse partite contro Panama e Curacao del 24 e 29 marzo – l’unico tra i medagliati assenti – né per i prossimi impegni con Australia ed Indonesia del 15 e 19 giugno. Il motivo però è decisamente singolare.



LA MAGIA NERA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex giocatore dell’Atalanta, per partecipare ai Mondiali, ha deciso di ricorrere agli aiuti di uno stregone, affidandosi così alla magia nera. Ma quando lo stesso lo avvisò che sarebbe dovuto accadere qualcosa di spiacevole ad un suo compagno di squadra, il Papu non ebbe alcun problema a proseguire il sinistro rito. Ed ecco che il ko di Lo Celso escluse lo stesso dal Qatar, aprendo le porte della manifestazione internazionale proprio a Gomez. Una notizia di cui si venne a sapere solo a Mondiali in corso. Da qui, la decisione dei senatori, condivisa dal commissario tecnico, di escludere definitivamente dalla lista dei convocati il Papu nel prossimo futuro.