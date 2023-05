L'attaccante argentino del Siviglia, Papu Gomez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Le voci di mercato sul Monza? Sì, perché sono amico di Galliani, ci vediamo a Ibiza. Quando sono passato dall'Atalanta al Siviglia si è arrabbiato, diceva che gli avevo promesso che sarei andato al Monza. Ma erano in Serie B! Certo, Monza è vicina a Bergamo dove ho radici, famiglia e business. E poi non sono mai andato a vedere il Gran Premio! Scherzi a parte, io ho un altro anno di contratto e voglio restare qui a Siviglia".