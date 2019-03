¡Bienvenido Maestro!

: per il Newell's Old Boys lanciò talenti come; mentre al Boca Juniors lanciò (tra gli altri). Non si è mai fermato, continuando a lavorare per diversi club del suo Paese. Oggi, all'età di 83 anni, è tornato al primo grande amore: il, dove crebbe anche come calciatore negli anni Cinquanta.