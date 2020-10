Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è andato in gol con l'Argentina nella vittoria in Bolivia della Seleccion. Queste le sue parole a fine partita: "Vincere ad alta quota? È chiaramente possibile. Abbiamo pensato cosa significasse per noi questa partita, a giudicare di tutto quello che è successo negli anni scorsi. Giocare qui è difficile, cambia molto rispetto a giocare in pianura, ma questa nuova squadra è giovane ma ha anche giocatori esperti come Messi e Otamendi. Hanno dato tutti il meglio di sé; si vedeva da come saltavano l'avversario, correvano, pressavano... Si è parlato di tante cose, ma siamo concentrati su quello che dobbiamo fare: vincere e portare a casa i tre punti. Questa squadra ha mostrato mente e molto cuore, non ha dato vita facile all'avversario, che in casa giocano molto bene. Siamo molto felici".