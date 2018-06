Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale, attacca Claudio Tapia, presidente delle federazione argentina. Queste le parole dell'ex 10 di Napoli e Argentina: "Sono con una rabbia che non si può trasmettere, ho una grande rabbia interiore perché chi ha indossato questa maglia non può vedere l'Argentina martoriata dalla Croazia, che non è il Brasile o la Spagna. Il colpevole di tutto è il presidente dell'AFA Tapia: manca di personalità, non sa cosa sia il calcio. Pensava che Sampaoli potesse risolvere tutti i problemi con i computer, i droni e 14 assistenti, ma il calcio non è questo"..