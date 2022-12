L'Argentina batte la Croazia e vola in finale dei Mondiali in Qatar. Il portiere dell'Albiceleste, Emiliano 'Dibu' Martinez, parla ai canali della FIFA: "E' incredibile. Pensavamo che sarebbe stata molto difficile, sapevamo di dover ammazzare subito la partita e ci siamo riusciti. Messi? Non ha sbagliato una cosa, una dall'inizio del Mondiale. Più avanti va con l'età, più forte diventa. La sua prestazione è stata irreale".