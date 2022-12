La chambre dans laquelle Leo Messi séjournait durant la Coupe du monde au Qatar va devenir un mini musée.



(@Benayadachraf) pic.twitter.com/hizQpwKoS3 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 27, 2022

La vittoria dell'non solo ha scatenato la gioia dei tifosi dell'Albiceleste, ma ha contribuito ad innalzare ancora di più la figura di, ormai venerato quasi come. Se le dimostrazioni d'affetto dei tifosi non fossero bastate, ecco che giungono ulteriori riconferme riguardo l'(e non argentino) nei confronti della Pulce.in Qatar, simbolo del "riposo del campione",ed accoglierà l'interesse degli appassionati. Ma non è tutto.riportato da RMC Sport, dopo il trionfo dell'Albiceleste ben ilha dichiarato di essere pronto a. Il 38% si è invece detto contrario, mentre il 18% ha risposto "può essere". La metodologia utilizzata per l'inchiesta non è stata resa nota, ma sicuramente si tratta di, che dipingono un'immagine chiara di come