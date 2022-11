Dopo un paio di sedute a parte che avevano fatto preoccupare tutta l'Argentina, Lionel Messi è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo di Scaloni. Lo riporta Olè, che spiega come il capitano sia perfettamente recuperato dopo gli acciacchi fisici che lo avevano accompagnato in Qatar e sarà pienamente a disposizione del ct argentino per l'esordio dell'albiceleste contro l'Arabia Saudita.