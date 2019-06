L'Argentina ieri ha vinto per 2-0 con il Venezuela ed è così approdata alle semifinali della Coppa America, dove affronterà il Brasile. Alla fine della partita, Lionel Messi, capitano dell'Albiceleste, ha così parlato delle condizioni del campo: "I terreni sono davvero messi male, non favoriscono il buon gioco. Sono in cattive condizioni ed è un peccato. La palla sembra un coniglio, è difficile controllarla, non è normale che la Copa si giochi così. Non è la mia migliore Copa America, ci sono partite che non vanno come si vuole. Non è una scusa ma mi costa parecchio giocare in un campo in queste condizioni".