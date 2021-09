Leo Messi, autore di una tripletta nella sfida tra Argentina-Bolivia, decima giornata delle qualificazioni sudamericane a Qatar 2022, ha superato Pelè come più grande marcatore del Sud America con la nazionale e ha festeggiato la Copa America vinta in Brasile con il suo popolo: "Ho vissuto questo momento con grande ansia, ma anche con la voglia di poterlo raggiungere. Ho aspettato così tanto per questo (per condividere un trofeo tra la selezione e il suo pubblico, ndr). Abbiamo vinto la partita, che era la cosa più importante, e ora godiamocela. È passato molto tempo da quando ho provato a vivere questo momento, l’ho sognato e grazie a Dio mi è stato offerto. È un momento unico, non c’era scenario migliore. Facendo festa con mio padre, i miei fratelli, hanno sofferto molto e sono molto felice di poter festeggiare con loro".