Sarà? Lui e tuttase lo augurano. Inl’Albiceleste ci arriva come una delle favorite ma il giocatore delci tiene a buttare acqua sul fuoco. In un’intervista a “Universo Valdano”, Leo ha risposto alle domande dell’ex attaccante della nazionale, toccando tanti argomenti. Ecco le sue parole."Arriviamo al Mondiale in un, ma non possiamo pensare di essere i, ragioniamo partita dopo partita. Dobbiamo muoverci passo dopo passo.ha sempre avuto una grande personalità. E oltre ad essere un tecnico preparato, è un grande comunicatore e sa come gestire il gruppo.“Oggi tutte le avversarie sono complicate. Non abbiamo incontrato finora molte squadre europee, come loro non hanno affrontato le sudamericane. Penso cheSono giovani ma sanno come si gioca. Ti fanno correre e a nessuno piace correre dietro la palla”.“Ho sempre sentito l’amore della gente argentina nei miei confronti, ma anche unaNel 2006 non avevo praticamente giocato in Germania e avevano già iniziato a criticarmi. Nel 2007 abbiamo perso la finale in Venezuela e nel 2010 abbiamo vissuto un periodo particolare con Maradona. Siamo arrivati al Mondiale soffrendo e comunque è stato molto bello anche se è finito come è finito. Poi abbiamo perso due Coppe America e. E anche dopo la sconfitta in finale nel Mondiale 2014 la critica non ci ha risparmiato. Credo che, se avessimo perso la finale di Coppa America, le polemiche sarebbero state infinite. Per fortuna non è andata così, dopo la vittoria è cambiato il modo di ragionare e analizzare le sconfitte. Adesso".? Tutto ciò che ha fatto è stato impressionante, con lui sapevamo di poter vincere contro chiunque.".