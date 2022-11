Lionel Messi's speech before the final of the Copa America vs Brazil.



L'ultimo tango del Diez., mai come prima i fari sono puntati sulla Pulce. Quello in Qatar sarà il quinto e probabilmente l'ultimo Mondiale per lui, nonostante il ct dell'Albiceleste Scaloni abbia lasciato la porta aperta a un'altra edizione, e per tanti fattori sarà unico: la chiusura del suo cerchio in nazionale; l'ultimo confronto mondiale (anche solo a distanza) con l'eterno rivale Ronaldo;, di cui ha raccolto e onorato la pesantissima eredità come nessun'altro avrebbe saputo e forse saprà mai fare. Pressione alle stelle, ma Leo è abituato alle pressioni psicologiche e anche fisiche. E sotto quest'ultimo aspetto il calendario anomalo dato dalla coppa a metà stagione aiuta Messi, che si presenta in Qatar in uno stato di forma strepitoso.- I numeri di inizio stagione sono impressionanti e riportano indietro le lancette. Senza contare le due amichevoli con l'Argentina, nelle prime, produce attivamente più di un gol a partita di media., più che doppiato quello dello scorso anno (5 gol e 6 assist con lo stesso numero di partite). Per ritrovare un andamento simile bisogna tornare ai tempi d'oro del: partenza simile nel 2019 (15 gol e 9 assist, a fine stagione furono 31 e 27),(20 gol e 13 assist) in un'annata che lo vide chiudere con 51 reti e 22 passaggi decisivi. Insomma, un Messi non ancora logoro per le fatiche di un'intera stagione sportiva e in formato Barcellona quello che si presenta in Qatar per guidare l'Albiceleste.- Ed è proprio questo che si aspetta tutta l'Argentina da lui, che prenda per mano la squadra e la trascini verso la vittoria finale. Non solo dal punto di vista tecnico ma come leader, o meglio líder, a tutto tondo., come fosse il parafulmine di tutte le difficoltà della nazionale, e tra i principali capi di imputazione c'era proprio l'accusa di. Lo ha confermato con un pizzico di amarezza lo stesso Messi nell'intervista concessa a un'altra leggenda del calcio argentino come Jorge Valdano: "Ho sempre sentito l'affetto della gente,. Nella Copa América 2011 siamo partiti male. Ma poi siamo stati criticati da tutte le parti Quando siamo usciti abbiamo giocato una delle nostre migliori partite [...] Nel 2006 non ho giocato con la Germania. Hanno iniziato a 'picchiarmi'. Poi abbiamo perso una finale di Copa América contro il Brasile. Da lì... Ora dopo aver passato così tanto, dopo aver vissuto così tanto, è arrivato un momento impressionante. Dopo tante finali perse". Già,. Il primo trofeo in nazionale per Leo, in casa dei rivali di sempre dell'Albiceleste, il Brasile. In queste ore è tornato alla ribalta il video del: da jefe vero, da capitano che in pugno lo spogliatoio, non per autorità ma per valore riconosciuto dai compagni.. Ma non basta, serve un ultimo tassello senza neanche pensare al futuro, che sia a Parigi, a Barcellona o a Miami da Beckham. Quel trofeo che manca in bacheca per abbracciare idealmente Maradona:@Albri_Fede90