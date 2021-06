Leo, stella dell', parla prima del debutto in, con l'Albiceleste che questa sera, alle 23, sfiderà il Cile. "Serve una vittoria importante. Abbiamo fatto le cose bene, siamo cresciuti ma dobbiamo vincere. A maggior ragione all'inizio della Copa América, dove è importante partire con i tre punti perché ti danno tranquillità. Sappiamo che sarà molto difficile, giochiamo di nuovo contro il Cile e ci conosciamo molto bene. Conosciamo l'avversario difficile che troveremo, ma speriamo di poter vincere, perché sarebbe importante per tutto il gruppo e darebbe la serenità di iniziare con i tre punti per poi proseguire"."Sono sempre disponibile a provare a far parte della Seleccion e a dare il massimo perché il mio sogno più grande è quello di vincere un titolo con la nazionale argentina. Ci sono andato vicino tante volte ma non ci sono riuscito. Continuerò a provarci finché posso... E se l'allenatore di turno sente che posso dare un contributo al gruppo, io ci sarò. Ho avuto la fortuna di vincere tutto a livello di club e sarebbe molto bello poterlo fare anche Nazionale"."È diventato molto importante dall'arrivo di Scaloni, ed è un giocatore importantissimo per quello che dà in mezzo al campo, sia con il pallone che senza. Proviamo sempre a cercarlo e di stargli vicino. La mia posizione, il mio modo di giocare, il settore in cui mi muovo ogni volta è quello più vicino a lui. Piano piano ci siamo conosciuti e mi trovo molto bene a giocarci insieme".