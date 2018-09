Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha ribadito l'assenza di Lionel Messi per le amichevoli di ottobre contro Iraq e Brasile: "Messi sarà ancora fuori dai convocati. Ho parlato con Leo e pensiamo che la cosa migliore sia questa, cioè che non venga convocato. Siamo in una tappa particolare, certi ragazzi devono continuare ad indossare la maglia dell’Argentina per dimostrare le loro qualità. Adesso conta soltanto far crescere i giovani perché devono continuare a provare a vestire la maglia della Nazionale. Voglio dare loro l’opportunità di giocare, questa maglia pesa molto. Questa è la cosa più importante al momento". Tra loro, senza dubbio, Paulo Dybala, che deve riprendersi dopo un inizio di stagione difficile anche alla Juventus.