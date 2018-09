Il suo errore aprì la strada che porta alla vittoria per la Croazia, facendo intendere che il Mondiale argentino si sarebbe rivelato duro. Willy Caballero torna a parlare dopo la papera sul gol di Rebic. Queste le parole TyC Sports: "Ho sbagliato, succede. Come avvenuto anche ad altri portieri nella storia di quella competizione. Ho colpito il prato ed è successa la catastrofe, ma non è stato un errore di concentrazione. Sono cose che non si possono controllare e cambiare, bisogna conviverci".



"Errore? E' arrivato nel momento peggiore, non ho avuto nemmeno la possibilità di riscattarmi come avrei voluto. Prima della gara con la Nigeria, Sampaoli ha avuto il coraggio di dirmi in faccia la sua scelta di sostituirmi con Armani. Una decisione che rispetto. Non ho capito il perché di tutte quelle critiche, non irrispettose ma eccessive. La gente voleva Armani ed era comprensibile ma a scegliere è stato unicamente l'allenatore. Per me è stata dura, era stato superato un limite".