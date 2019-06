German Pezzella, difensore della Fiorentina e dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'inizio della Coppa America.



Queste le sue parole: "Stiamo lavorando per dare solidità alla squadra. Abbiamo dei giocatori offensivi che possono sbilanciare il gioco in qualsiasi momento. Dobbiamo dare il tutto per tutto ad ogni partita, siamo i primi a voler vincere qualcosa con questa maglia. Credo che la cosa importante sia la chiarezza dei concetti che ci trasmette Scaloni. Avere un'idea basata su certi concetti è importante, abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare".