Argentina in festa per i campioni del mondo. Alla prima uscita dopo il trionfo a Qatar 2022, la Seleccion del ct Scaloni ha vinto 2-0 in amichevole con Panama all'Estadio Monumental di Buenos Aires. Decisive le reti segnate nel finale da Thiago Almada e Lionel Messi (direttamente su calcio di punizione). L'attaccante del PSG, 36 anni il prossimo 24 giugno, tocca quota 800 gol in carriera.



Argentina-Panama 2-0

GOL: 78' Almada, 89' Messi.