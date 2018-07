Secondo Marca e il quotidiano argentino Olé, nella serata di sabato il legale che assiste Jorge Sampaoli ha risolto il contratto che legava fino al 2022 l'ormai ex ct alla sua federazione. L'AFA dovrebbe "cavarsela" con una buonuscita di 2 milioni di dollari, molti meno dei 20 di penale inseriti al momento della stipula dell'accordo. Sampaoli paga ovviamente il pessimo Mondiale disputato dall'Albiceleste e alcune scelte, sia nelle convocazioni che nelle formazioni schierate in Russia, che hanno da subito scatenato il dibattito nel suo Paese. Negli ultimi giorni, la stampa argentina ha battuto molto sui pessimi rapporti con i senatori della squadra, Messi in particolare.



Già nei giorni scorsi, dopo i primi interlocutori incontri andati in scena tra l'ex allenatore del Siviglia e i dirigenti della federazione, erano emerse le prime aperture circa la possibilità che Sampaoli contemplasse l'ipotesi di rinunciare all'incarico.