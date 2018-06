L’esonero di Jorge Sampaoli costerebbe carissimo, sia economicamente che psicologicamente, ma dopo la disastrosa serata contro la Croazia, il colpo di scena in casa Argentina non è un’idea così improbabile. Anche nelle quote dei bookmaker è allarme rosso per il tecnico albiceleste, a rischio addirittura per la partita contro la Nigeria di martedì prossimo: il tabellone Sisal Matchpoint al momento lo conferma in panchina, a 1,20, ma l’ombra di Jorge Burruchaga - campione del mondo nel 1986 - incombe a quota 3,00. “Burru” non è l’unico nome in elenco: l’arrivo di Claudio Gugnali, ex collaboratore del ct Sabella nel 2014, pagherebbe 12,00, e alla stessa quota è offerto anche la bandiera Javier Zanetti. Tra i nomi prestigiosi (ma molto più remoti) c’è anche Bielsa a 20,00 e Maradona a 33 volte la posta. Intanto l’Albiceleste piomba nel baratro nelle scommesse su chi vincerà il Mondiale: dal 9,00 di inizio torneo, l’offerta sull’Argentina è ora balzata a 28,00, alle spalle dell’Uruguay (23,00).