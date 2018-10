Lionel Scaloni, commissario tecnico ad interim dell'Argentina, ha comunicato in conferenza stampa la formazione che affronterà l'Iraq in amichevole questa sera: "Domani scendono in campo i migliori per me. La squadra è confermata: Romero, Bustos, Pezzella, Funes Mori, Acuna, Paredes, Meza, Vázquez, Dybala, Lautaro Martinez e de Paul". Presenti quindi quattro "italiani", con Lautaro Martinez preferito a sorpresa a Mauro Icardi.