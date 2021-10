Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, parla in conferenza in vista della sfida contro il Paraguay: “La formazione non è ancora certa, ma al 99% sarà quella della finale di Copa America. C’è solo un dubbio su un giocatore con un piccolo fastidio. Ci siamo detti di guardare partita dopo partita, ma ovviamente prima raggiungiamo la qualificazione meglio è. Questa è la nostra filosofia e quella che ci sta dando risultati. Come sta Messi dopo la lesione? Si è allenato senza problemi ed è pronto per giocare. L’ipotesi del Mondiale ogni due anni? Mi piace, è una buonissima idea”.