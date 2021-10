Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, esalta Leo Messi: “È una figura mondiale. Probabilmente il migliore di tutti i tempi. Avere Leo è stato un dono della vita. Nessuno si aspettava che la sua esperienza al Barcellona sarebbe finita, nemmeno lui. Il presidente, Leonardo e il club hanno fatto un ottimo lavoro per ingaggiarlo. A Parigi si è creata una grande aspettativa nei suoi confronti, ma anche nel resto del mondo. Leo è incredibile. Il PSG lo ha fatto sentire bene fin da subito e penso che qualcosa restituirà in cambio. Sente la responsabilità di restituire l'affetto che il club gli ha mostrato. Il suo acquisto? È stato tutto così veloce, una sorpresa. Forse non se lo aspettava neanche lui. Ho ricevuto una telefonata dal club e il giorno dopo c'era già una possibilità. La società ha fatto un lavoro pazzesco perché in pochi giorni fosse tutto pronto per il suo arrivo”.