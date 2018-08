Lionel Scaloni, attuale commissario tecnico ad interim dell'Argentina, è intervenuto in conferenza stampa per commentare le ultime convocazioni in vista delle amichevoli contro Colombia e Guatemala: "Sono molto grato al presidente dell'AFA per questa possibilità. Non potevo dire di no, sono felice di essere qui".



RINNOVAMENTO - "Crediamo che i ragazzi che abbiamo chiamato abbiano un enorme potenziale, accompagnato da un buon presente. Messi e Higuain out? Cercheremo di dare il maggior numero possibile di giocatori in modo che il futuro allenatore possa scegliere. Sento che è arrivato il tempo del rinnovamento. È giusto chiamare questi ragazzi ora".



SIMEONE E ICARDI - "Icardi, Martínez e Simeone sono giocatori di livello enorme. Mauro è da più tempo nel calcio d'élite, ma tutti possono dare il loro contributo. Ci fidiamo di loro completamente".