Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha deciso di non convocare Mauro Icardi per i prossimi impegni dell’Albiceleste, mentre punterà ancora su Lautaro Martinez. Il motivo? Secondo Olé, nonostante trovi il campo con continuità, Maurito non è ancora ai livelli dell’Inter, prima del periodo di inattività. Con Messi, quindi, contro Ecuador e Bolivia, ci sarà il Toro nerazzurro.