Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, parla in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Copa America, contro il Paraguay: "Il Paraguay è un avversario molto scomodo, molto difficile. Ha un grande allenatore. Lautaro? Finché io sono il ct fa parte della base. Voglio sottolineare che siamo molto soddisfatti di lui, sa cosa penso. Al di là di quel che si può dire, è un giocatore che apprezziamo e amiamo". L'attaccante dell'Inter è ancora alla ricerca del primo gol in Copa America.