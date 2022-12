Lionel Scaloni non ci sta. Intervistato da alcuni media argentini dopo la conferenza stampa odierna e sentitosi chiedere delucidazioni sulle condizioni di Rodrigo De Paul, il ct dell'Argentina non ha trattenuto una reazione stizzita:



"Ragazzi, era un allenamento a porte chiuse. Perché mi chiedete di De Paul? Non so se fate il tifo per noi o per l'Olanda. A noi non fa gioco che escano informazioni quando non siamo in conferenza stampa".