Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Atalanta e Fiorentina Luca Ariatti, adesso gente sportivo, ha avuto modo di parlare del futuro di uno dei suoi tanti assistiti: il giocane difensore del Modena Giorgio Cittadini. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno



“Giorgio sta facendo molto bene a Modena. In queste ultime settimane è stato accostato a tante società di Serie A, è stato dimostrato tanto interesse attorno a lui, ma l’idea è quello di completare la stagione in B, prepararsi al meglio per l’Europeo di giugno e poi di sedersi assieme al suo club di appartenenza, l’Atalanta, e pensare a quale possa essere la prossima tappa della sua carriera. L’interessamento della Fiorentina? Chiedendo ad uno che ha giocato sia a Firenze che a Bergamo se un giocatore dell’Atalanta possa interessare ai viola, non posso dire che la cosa mi lusinga molto. Il ragazzo finirà la stagione e poi vedremo. La Fiorentina è sempre la Fiorentina, per qualsiasi giocatore è una meta gradita”.