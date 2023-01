Tra due settimane la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nella settimana in cui poi dovrà affrontare la tosta trasferta di Braga in Conference League, è attesa dall’altrettanto delicata trasferta di Torino contro la Juventus di Max Allegri. Una sfida che, vista anche la penalizzazione riservata ai bianconeri, assume un importante valore specifico anche in termini di classifica, per questo i viola vorranno arrivare alla partita nel miglior stato di forma psicofisica. Allo stesso tempo però è da monitorare quanto accade in casa bianconera.



Secondo infatti quanto riportato quest’oggi da Tuttosport in vista della sfida contro i viola il tecnico della Juventus dovrà fare a meno di un attaccante. Stiamo parlando di Arkadius Milik, che nell’ultima sfida di campionato contro il Monza è stato costretto ad uscire anzitempo dal campo per un problema muscolare ad una coscia. Dopo gli esami strumentali di ieri è stato evidenziato come il polacco abbia rimediato una lesione di medio grado alla coscia sinistra e sarà costretto a restare fuori per almeno 5/6 settimane. Chiaramente adesso il pericolo numero uno diventerà l’ex di turno Dusan Vlahovic, che proprio in settimana in Coppa Italia dovrebbe fare il suo ritorno dopo il lungo infortunio.