Abraham ​Khashmanyan, ct dell'Armenia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Italia: "Abbiamo avuto due giorni di tempo per allenarci e per recuperare i giocatori. Credo che riusciremo a dare il nostro massimo. La nazionale italiana avrà grande motivazione, ha vinto 10 partite consecutive, credo che non sarà semplice per noi. L’Armenia non ha mai giocato in maniera rischiosa, noi entriamo in campo per la nostra squadra e il nostro popolo. Per giocare una partita di questo tipo abbiamo bisogno di coraggio in attacco. Non siamo qui per fare la comparsa o per provare, giocheremo in contropiede ma sperando di trovare un risultato".