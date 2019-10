La rincorsa degli Azzurrini di Nicolato al primo posto della classifica del gruppo 1 e alla qualificazione diretta ai prossimi Europei Under 21 riparte stasera dall'Armenia. In divisa verde, esattamente come la prima squadra di Mancini, l'Italia cerca i 3 punti in trasferta per accorciare le distanze dalla capolista Irlanda, che ha disputato due partite in più e che ha un vantaggio di 6 punti, dopo il pari nello scontro diretto di giovedì scorso.



Il nostro ct ha evidenziato il problema della scarsa finalizzazione da parte degli attaccanti e medita infatti alcuni cambiamenti di formazione per non incorrere in nuovi passi falsi che potrebbero pregiudicare la rincorsa del primato nel girone. Al centro del reparto offensivo si rivede l'ex milanista Cutrone, con Scamacca e Frattesi ai suoi lati, mentre a centrocampo, con capitan Locatelli, spazio a Carraro e Zanellato. L'interista Bastoni è chiamato a guidare ancora una volta la nostra difesa. Calcio di inizio alle 18.30, il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2.





UNDER 21, ARMENIA-ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI



ARMENIA: Aslanyan; Ghubasaryan, Kachumyan, Danielyan, Grigoryan; Mkrtchyan, Harutyunyan; Melkonyan, Bichakchyan, Nahapetyan; Hovhannisyan.



ITALIA: Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini; Locatelli, Carraro, Zanellato; Frattesi, Cutrone, Scamacca