è tornato e si è messo alle spalle una stagione, quella 2022/2023 letteralmente da dimenticare, a partire dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, colui per il quale ha scelto di tornare in Serie A e soprattutto di non lasciare Bologna nell'estate 2022 quando la malattia che poi lo ha portato via era pienamente tornata. Poi gli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento e l'impiego insieme a un rapporto non eccelso con Thiago Motta e un finale di stagione in ripresa. Oggi l'attaccante austriaco si è messo tutto alle spalle e, non a caso,Nel confermare che il suo contratto infa di lui a tutti gli effetti una risorsa per il Bologna, a Skydi un addio davanti a un'offerta che possa essere soddisfacente: "Marko non si muove,. Si trova benissimo a Bologna, non ha problemi con nessuno.benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto,Un "per ora" che suona come undopo un inizio di giugno che sembrava indirizzarlo dritto verso la Milano rossonera, ma che, con gli addii di Maldini e Massara ha fattoche ha Vlahovic e Chiesa sul mercato pensa a lui come 3°/4° attaccante da affiancare a Milik e Kean, ma non lo considera il sostituo di Vlahovic se il serbo dovesse andare via. Infine, che oggi ha il solo Belotti nel ruolo di 9 (Abraham è infortunato e non si sa quando tornerà) e cerca 1/2 bomber d'affidamento da inserire in rosa. Arnautovic non è il primo nome, ma neanche l'ultimo sulla lista di Mourinho che l'ha conosciuto e allenato in gioventù e ne apprezza le caratteristiche. Idee possibilità, come anche quelle della Premier rifiutate soltanto 12 mesi fa.perché il mercato è ancora incredibilmente lungo.