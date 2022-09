Arrivano importanti aggiornamenti dal Bologna in merito alle condizioni di Marko Arnautovic: il giocatore non ha riportato lesioni e potrà provare a essere regolarmente al centro dell'attacco contro l'Empoli nel prossimo weekend.



“Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla gara di sabato: oggi i rossoblù di Motta hanno svolto un’attivazione atletica e una serie di esercitazioni tattiche. Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolas Dominguez, Nicola Sansone e Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesioni: i giocatori rientreranno gradualmente in gruppo nel prosieguo della settimana”.