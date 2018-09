Marko Arnautovic, attaccante del West Ham con un passato all'Inter, ha parlato al Telegraaf dei suoi inizi movimentati di carriera: "Balotelli diceva che ero più pazzo di lui, ma ho detto a me stesso 'Non puoi andare avanti così, quando tua figlia leggerà tutto di te penserà che sei un pazzo!'. La mia famiglia mi ha aiutato molto, mi fanno arrabbiare praticamente in ogni partita, mi provocano, tirano calci e fanno di tutto per farmi reagire e quindi espellere. Ma ho imparato a tenere la bocca chiusa, le mani giù e pensare solo a mettere la palla in porta e poi esultare con i tifosi e i compagni. Questa è la risposta migliore".