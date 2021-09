Una vicenda piuttosto sconvolgente che ha il suo inizio tre mesi fa, quando gli agenti della sezione di polizia giudiziaria di Fiumicino cominciarono a indagare sull'arrivo in aeroporto di grossi quantitativi di una sostanza. Mercoledì hanno inseguito un pacco sospetto, che li ha portati in un elegante condominio di Via della Camilluccia, quartiere residenziale tra i più costosi di Roma. Qui, una volta fatta irruzione, la sorpresa: all'interno dell'appartamento c'era, ma dalle analisi è emerso che si trattava invece di Gbl (la cosiddetta droga dello stupro).Agli agenti lei ha subito affermato che uno dei flaconi, contenenti un litro di Gbl, lo avrebbe spedito in giornata, dallo stesso appartamento, ale (nipote dell'omonimo ex presidente della Repubblica); un secondo corriere, anche lui all'oscuro del contenuto, il giorno dopo l'ha trasportato nella casa dove abita invece la sorella di Ornella Muti. I poliziotti si sono appostati sotto il condominio dell'attrice sin dalle 10 del mattino del 15 settembre. Lo stesso giorno, dopo l'irruzione, ancheL'attrice ha trascorso una notte in carcere, prima di essere ascoltata dai magistrati, mentre giudice ha convalidato l'arresto. Al termine dell'udienza, il pm Mario Pesci ha chiesto i domiciliari, ma il giudice ha deciso di non disporre misure. Il giudice, chiaramente, è rimasto interdetto dalla spiegazione della Rivelli. Inusuale, infatti, usare la droga per fare le pulizie di casa, ma quanto pare per l'attrice era un sapone per le pulizie. Dichiara pertanto: