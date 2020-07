Ray 'Hushpuppi', 37enne nigeriano nato Ramon Olorunwa Abbas, fino ad oggi era un invidiato riccone di Instagram. Vestiva solo Gucci e Louis Vuitton, viveva a Palazzo Versace a Dubai, frequentava calciatori e chef e si muoveva con Ferrari e jet privati. Ora è stato arrestato, destinazione Chicago: estradato negli Stati Uniti con le manette ai polsi con l'accusa di riciclaggio e frode informatica. Insieme ad altri sei nigeriani, Hushpuppi avrebbe orchestrato truffe milionarie via mail ai danni di aziende e persone di mezzo mondo, compresi gli Stati Uniti. Gli agenti hanno sequestrato a lui e i suoi amici oltre a 40 milioni di dollari in contanti, auto e orologi, quasi 50 cellulari e una ventina di pc. Come riporta il Corriere della Sera, Hushpuppi e i suoi soci utilizzavano il cosiddetto 'schema della mail di business', qui da noi 'truffa del Ceo': gli hacker entrano nelle mail professionali di chi lavora nella finanza e gestisce molti soldi, ne studiano clienti e modalità, e poi si fingono manager conosciuti che hanno bisogno urgentemente - per lavoro, o per motivi personali - di un grosso invio di denaro. Puntavano - ha scritto l'Fbi - "a una truffa da 100 milioni di sterline a un club della Premier League".



