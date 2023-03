Aboudramane Diaby, difensore 19enne di proprietà del Verona e con un passato nelle giovanili della Roma, è stato arrestato oggi dalle forze dell'ordine con l'accusa di spaccio e possesso di stupefacenti.



Nei giorni scorsi è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 160 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e con addirittura 60 mila euro in contanti dentro l’automobile che stava guidando. Oggi si trova agli arresti domiciliari, ma Diaby, che era passato all'Hellas Verona dalla Roma come parziale contropartita dell'affare che ha portato in giallorosso Marash Kumbulla, non è nuovo allo spaccio poiché già lo scorso anno era stato trovato in possesso di 2,5 kg di hashish.