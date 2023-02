Nuovi guai per. A riferirlo è la stampa locale, che racconta i dettagli. Il fantasista classe 2002, rientrato in bianconero dopo il prestito all', è stato fermato ieri ad, dove era rientrato nel suo giorno libero per il proprio compleanno:Secondo le prime ricostruzioni, nella mattinata di oggi la polizia ha fatto irruzione per una perquisizione nella casa di Ihattaren, e sulla porta campeggia un cartello che invita il residente a ritirare le chiavi di casa in una stazione di polizia di Utrecht. Un portavoce della polizia si limita a parlare di "un uomo di 21 anni interrogato e in custodia" per non meglio specificato incidente domestico, riporta De Telegraaf.La prima volta risale a novembre scorso, quando il giocatore della Juve era stato ammanettato perché sospettato di coinvolgimento in una minaccia: fu arrestato in una casa a Utrecht, dove si trovava in quel momento.E' l'ultimo capitolo di una parabola in inesorabile discesa per il 21enne, fino a pochi fa ritenuto uno dei talenti più promettenti della sua generazione dopo le grandi cose mostrate al. La Juventus lo ha acquistato l'ultimo giorno di mercato dell'estate 2021 per girarlo subito in prestito alla, dove tuttavia Ihattaren non ha mai debuttato tornando in Olanda a ottobre per motivi familiari. A gennaio 2022 la risoluzione del prestito ai blucerchiati e il trasferimento all'in prestito annuale con opzione di riscatto. Con i Lancieri ha debuttato con la seconda squadra l'1 aprile, ma l'Ajax ha deciso di non trattenerlo rimandandolo alla Juventus.