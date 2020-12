Prodotto dalla Oppo, il nuovo smartphone firmato dallo stilista Tom Ford sarà capace di arrotolarsi fino all’80%, riducendo così il proprio volume: lo mostrano i render. Si tratta di un nuovo modello di cellulare in grado di cambiare i trends del mercato della telefonia mobile e a firmarlo è lo stilista Tom Ford. La società produttrice cinese Oppo ha deciso di lanciare sui mercati internazionali il nuovo modello “Oppo X Tom Ford”. Il nuovo smartphone ha una caratteristica ultra innovativa: risulta arrotolabile in verticale. Nato dalla collaborazione con il famoso stilista, il nuovo cellulare della Oppo possederà un packaging particolare e accessori e contenuti precaricati. Il modello Oppo X Tom Fort permetterà, con la sua capacità di ridursi volumetricamente, un risparmio di spazio occupato pari all’80% nel momento in cui non viene usato. Il suo display, completamente aperto, occupa 7 pollici, come la maggior parte dei cellulari attualmente in commercio. Tra le grandi novità dell’Oppo X Tom Ford vi è la presenza di ben tre fotocamere sul retro con un array orizzontale e tasti posizionati sui bordi laterali, oltre che piccoli anelli per agganciale delle custodie.



A lanciare la notizia è la redazione di Letsgodigital, che pare abbia visionato i documenti interni e rese note le novità presenti nei render. In altre parole, lo smartphone firmato Tom Ford non è ancora confermato, ma pare essere in fase di finalizzazione per entrare nel grande mercato della produzione industriale prima, e della vendita nel business della telefonia mobile, dopo.