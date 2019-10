In Super Lig sta dimostrando di valere quanto le sirene di mercato avevano lasciato supporre: l'attaccante kosovaro del Fenerbahce, Muriqi, continua a segnare e fornire prestazioni importanti. In estate piaceva alla Lazio e ad altre big europee. 194 cm, punta centrale, ha già segnato 3 reti in Turchia su 6 partite giocate.



MERCATO JUVENTUS- L'Atletico Madrid ha inviato osservatori a visionarlo, su di lui gli occhi dello United, del Tottenham, del West Ham. La Lazio è solo una delle sue corteggiatrici, ma ne arriva un'altra dall'Italia. Anche la Juventus ha messo gli occhi su Muriqi, come riportano in Turchia: le partite del centravanti in nazionale e con la maglia del Fenerbahce verranno tenute d'occhio. Non solo Lazio: anche la Juventus è interessata a Vedat Muriqi.